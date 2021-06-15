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Kenan tamam

Beşiktaş yönetimi, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten milli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kenan tamam

15.6.2021

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, transferde nihayet mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekibin uzun süredir gündeminde olan Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı.

YALÇIN'IN LİSTESİNDE
Şu an Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımın kadrosunda yer alan 27 yaşındaki yıldızı teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği ifade edildi. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

7 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
Geçen sezon Alman temsilcisi ile 29 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki golcü yıldız Kenan Karaman, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Başarılı oyuncu, A Milli Takım'da çıktığı 21 karşılaşmada ise fileleri 5 kez havalandırdı. Yıldız ismi daha önceki transfer dönemlerinde siyah-beyazlı ekibin ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe de çok istemiş ancak beklenen anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti.

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