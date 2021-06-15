Menemenspor’a Japon orta saha

Sarı-lacivertliler, Tokyo Verdy ekibinden Arai’ye kanca attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetim, transferde gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Japonya 2. Lig ekiplerinden Tokyo Verdy forması giyen orta saha Mizuki Arai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Menajerler tarafından önerilen 24 yaşındaki Japon futbolcunun maç videolarının izlendiği ve beğenildiği vurgulandı. Arai'ye teklif götüren sarılacivertliler cevap bekliyor. Avrupa'da Avusturya'nın SV Horn takımında top koşturan Arai, ülkesinde ise Kataller Toyama ve Tokyo Verdy formalarını terletti. Arai, Menemenspor'a imza atarsa kulübün ilk Japon transferi olacak.