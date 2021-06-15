  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemenspor’a Japon orta saha

’a Japon orta saha

Sarı-lacivertliler, Tokyo Verdy ekibinden Arai’ye kanca attı

Menemenspor’a Japon orta saha

15.6.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetim, transferde gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Japonya 2. Lig ekiplerinden Tokyo Verdy forması giyen orta saha Mizuki Arai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Menajerler tarafından önerilen 24 yaşındaki Japon futbolcunun maç videolarının izlendiği ve beğenildiği vurgulandı. Arai'ye teklif götüren sarılacivertliler cevap bekliyor. Avrupa'da Avusturya'nın SV Horn takımında top koşturan Arai, ülkesinde ise Kataller Toyama ve Tokyo Verdy formalarını terletti. Arai, Menemenspor'a imza atarsa kulübün ilk Japon transferi olacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor’a Japon orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.