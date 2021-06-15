NBA’de Phoenix Suns finale kaldı

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Play- Off'larında Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 125- 118 yenerek 11 yıl aranın ardından konferans finaline yükseldi. Pepsi Center'daki mücadeleden 125-118 galip ayrılarak seriyi 4-0 kazanan Suns, 2010 yılından sonra ilk kez konferans finaline çıktı. Chris Paul 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı, Devin Booker ise 34 sayı, 11 ribauntluk "double- double"ı ile Suns'ta gecenin yıldız isimleri oldu. Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Nikola Jokic de 22 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle karşılaşmayı tamamladı. Phoenix Suns, konferans finalinde Utah Jazz-Los Angeles Clippers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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