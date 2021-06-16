A Milli Takım’a İzmir damgası

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızda görev yapan 6 İzmirli sporcu ayyıldızlı ekibimize büyük katkı sağladı. İkinci etapta oynadığımız 5 maçı kazanan ve son olarak Portekiz'i 3-0 yendiğimiz maçta da görev yapan Arkas'tan Yiğit, Burak, Mirza, Mustafa ile Altekma'dan Ahmet ve Kaan Gürbüz, 2. etap maçlarının tamamında forma giyerek göz bebeğimiz oldu.

SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final yarı final maçında Estonya ile karşılaşacak. SC Lange Munte'de oynanacak olan karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan Ukrayna-Belçika maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yükünü yine altı İzmirli oyuncu çekecek.