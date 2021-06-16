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Haberler Spor Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü

Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü

Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü

16.6.2021

DENİZLİ BŞB sporcuları şampiyonalardan derecelerle döndü. Görkem Ceylan yüksek atlamada 1. Huri Nisa Semerci 2. ve Eymen Karataş ise uzun atlamada 3, Seren Biçer yüksek atlamada Türkiye 3'cüsü oldu. Açık Su Milli Takım Seçmesi müsabakalarında ise Elif Berke, 3.'lüğü elde etti. Yağlı güreşte de Ercan Bakan ilk kez yarıştığı Nilüfer Belediyesi 59. Çalı Yağlı Güreşleri Minik 2 Boyunda 3. oldu.
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