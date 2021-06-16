  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor MotoGP’de gözler Deniz Öncü’de

’de gözler ’de

MotoGP’de gözler Deniz Öncü’de

16.6.2021

DÜNYANIN en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışı Almanya'da koşulacak. Sachsenring'de yapılacak yarışta Red Bull sporcularından Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona'daki podyumu sonrasında Almanya'da ilk Moto3 birinciliğini arayacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MotoGP’de gözler Deniz Öncü’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.