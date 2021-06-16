MotoGP’de gözler Deniz Öncü’de

DÜNYANIN en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışı Almanya'da koşulacak. Sachsenring'de yapılacak yarışta Red Bull sporcularından Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona'daki podyumu sonrasında Almanya'da ilk Moto3 birinciliğini arayacak.

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