Türkiye - Galler maçı ilk 11'leri belli oldu

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar sahadan 3 puan alarak gruptan çıkma adına avantaj yakalamak istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KADRODA REVİZYON

Milli Takımımız'ın ilk 11'i belli oldu ve Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı Türkiye - Galler maçına yedek kulübesinde başlıyor.

A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal, Galler maçının kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE HALİL DERVİŞOĞLU SINIRDA

İtalya karşılaşmasında Çağlar Söyüncü ve sonradan oyuna giren Halil Dervişoğlu, mücadeleyi sarı kartla tamamlamışlardı. İki oyuncu da turnuvadaki kurallar gereği sınıra geldi. Eğer bu ikili, Galler maçında sarı kart görürlerse, 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağımız gruptaki son mücadelemizde forma giyemeyecek.