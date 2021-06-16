Haberler Spor Yeni Asır Bakü’de

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir mücadeleyi stattan izleyecek.

16.6.2021