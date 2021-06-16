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Haberler Spor Yeni Asır Bakü’de

Bakü’de

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, 'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni mücadeleyi stattan izleyecek.

Yeni Asır Bakü’de

16.6.2021

YENİ Asır, Milli Takımımızın kritik randevusunu yerinde izleyip, dev mücadelenin nabzını tutacak. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek.

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