Yeni Asır Bakü’de

YENİ Asır, Milli Takımımızın kritik randevusunu yerinde izleyip, dev mücadelenin nabzını tutacak. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek.
EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir mücadeleyi stattan izleyecek.
YENİ Asır, Milli Takımımızın kritik randevusunu yerinde izleyip, dev mücadelenin nabzını tutacak. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek.
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