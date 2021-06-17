Böyle mi olacaktı?

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu. 9'da sağ taraftan Cengiz'in içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ward kornere çeldi. 29'da sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kale önünde Kaan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Morrell kafayla kornere gönderdi. 30'da sağ taraftan Hakan'ın kullandığı kornerde kale önünde Çağlar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Galler savunması uzaklaştırdı. 37'de ceza sahası dışı sağ çaprazından Zeki'nin ortasında Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 42'de Bale'in savunma arkasına gönderdiği topla Ramsey buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazında Ramsey'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalarak yaptığı güzel vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

HAYAL KIRIKLIĞI

54'TE Cengiz sol taraftan korneri kullandı. Burak Yılmaz müsait durumda topu dışarı attı. 61'de Gareth Bale ceza sahasına girmek isterken, Zeki Çelik'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı düdüğü çaldı. 62'de topun başına geçen Bale, topu üstten auta gönderdi. 87'de Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda Danny Ward gole izin vermedi. 90+5'te Bale çalımlarla ceza sahasına girerek pasını aktardı. Roberts maçın skorunu ilan etti: 0-2.



ŞENOL GÜNEŞ 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Merih ve Yusuf'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü. Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük coşkuyla okundu.



90. DAKİKADA KAVGA ÇIKTI

KARŞILAŞMANIN 90. dakikasında Galler sahasının içinde kavga yaşandı. A Milli Takımımızın atağında Burak Yılmaz, Davies'e sert faul yaptı. Buna sinirlenen Galler'li oyuncu Roberts, Burak Yılmaz'ı iterek yere düşürdü. Mepham da kavgaya dahil olurken ortalık bir anda karıştı. Maçın hakemi Burak Yılmaz'a, Davies'e ve Mepham'a sarı kart gösterdi.



BALE PENALTI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının ilk yarısı Galler'in 42. dakikada Ramsey'in attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise Galler, Milli takısey'in mımızda Zeki Çelik'in 61. dakikasında Bale'i ceza sahası içinde düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Bale, meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarıya attı.



BAŞKAN ERDOĞAN DA İZLEDİ

Azerbaycan ziyaretine önceki gün başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galler ile Türkiye arasında oynanan kritik karşılaşmaya gelerek A Milli Takıma destek verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tribünlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da tribünlerden Türkiye Galler maçını izledi.