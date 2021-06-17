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İtalya gruptan çıktı

EURO 2020 A Grubu 2. haftasında Gök Mavililer, İsviçre’yi Locatelli (2) ile Immobile’nin golleriyle yenerek 2’de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

17.6.2021