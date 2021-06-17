İtalya gruptan çıktı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci haftasında turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden İtalya, Roma'da oynanan maçta İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakaya hızlı başlayan İtalya'nın bir golü VAR'dan dönerken Chiellini 24. dakikada sakatlanarak yerini Acerbi'ye bıraktı. 26'da ise Locatelli defansın arkasına atılan topla bulaşarak ağları havalandırdı: 1-0. İlk yarı 1-0 İtalya üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini iyice eline alan İtalyanlar 52'de Locatelli'nin ceza yayının üzerinden attığı harika golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 89'da sahneye çıkan Immobile, uzaklardan attığı harika golle Gök Mavililere 3-0'lık galibiyeti getirdi.
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