Ukrayna-K.Makedonya

EURO 2020 C Grubu'na mağlubiyetle başlayan Ukrayna ile Kuzey Makedonya bugün karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da Romanya'nın Arena Nationala Stadı'nda oynanacak mücadelede Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalacak. Ukrayna gruptaki ilk karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşması ve heyecan fırtınası şeklinde geçen randevuyu 3-2 kaybetmişti. Kuzey Makedonya ise Avusturya'ya 3-1'lik skorla çarpılmıştı.