Yeni Asır Bakü'de! Potansiyelimiz bu değil

Ercan DEMİR

Temeli 2011 yılında atılan ve 2015 yılında açılışı gerçekleşen Bakü Olimpiyat Stadı'nda futbol adına her şey müsaitti. Eleme maçlarında fırtına gibi esen, yeni jenerasyonuyla gelecek için umut veren A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na 3-0'lık yenilgi ile başlasa da Galler karşılaşmasının farklı olacağını düşünüyorduk. Girişteki "Futbol adına her şey müsaitti" kısmına geri dönerek konuyu açmak isterim. Bir kere mücadelenin kardeş ülke Azerbaycan'da olması 1-0 önde başlamamız anlamına geliyordu. Öyle ki stat Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatılarak tam bir şenlik havası oluşturulmuştu. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de tribünden verdiği destekle skor başlamadan 2-0 olmuştu. Artık gerisi takımımıza kalıyordu.



İKİ OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ

Fakat olmadı. Şenol Hoca İtalya maçına göre iki değişiklikle çıkmıştı sahaya. Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü. Fakat yine benzer bir tutuklukla başladık. Henüz 6. dakikada Ramsey'in bulduğu net pozisyonda gole izin vermeyen ve İtalya maçındakine benzer bir başlangıç yapan Uğurcan takımımıza bir mesaj verdi. Bu pozisyonun hemen akabinde Burak Yılmaz ile gole çok yaklaştık. Sonrasında da Cengiz ile uzaktan şansımızı denedik. Bu iki pozisyonla birlikte umutlansak da Galler kontrolü eline alınca ilk maçtaki gibi geriye çekilmeye ve çok top kaybetmeye başladık.





RAMSEY'İ UNUTTULAR

Sağlı sollu ataklarla şanslarını denedikleri bu bölümleri kalemizde gol görmeden geçerek ilk yarım saatin ardından daha bir öne çıkmaya başladık. Daha çok kontra atak ile özellikle Cengiz'le kanat bindirmeleri ile hücum organizasyonlarımıza çeşitlilik kazandırma gayreti içerisine girdik. Tam kontrolü elimize aldık derken savunmanın arasında kendisini unutturan Ramsey skor tabelasını değiştirdi. Şenol Hoca ikinci yarıya kulübeye çektiği isimleri sahaya sürerek başladı. Yani Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'yı oyuna alarak orta sahadan Okay ve Ozan'ı yanına çekti.



BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTIK

54. dakikada beraberliğe çok yaklaştık. Cengiz Ünder'in kullandığı köşe atışında Merih Demiral kafayla topu indirdi. Kaan Ayhan, Burak Yılmaz'ı gördü ancak Burak Yılmaz net pozisyonda topu dışarı gönderdi. 60. dakikada ise bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi. Zeki'nin müdahalesi sonrası Gareth Bale ceza sahası içerisinde kendisini yerde buldu. Neyse ki o Bale, topu havaya dikince yeniden umutlandık. Bir kez daha rakip yarı alanında fazla gözükerek beraberlik için saldırmaya başladık. Bu kez de Galler tamamen çekilerek duvar örmeye çalıştı. Bu duvarı aşmak için (biri mecburi olmak üzere) değişiklikler peş peşe geldi. Şenol Hoca sakatlanan Umut'un yerine Mert Müldür'ü alırken Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu'na, Cengiz Ünder'in yerine de İrfan Can Kahveci'yi alarak son kozlarını oynadı. Çünkü yenemesek de beraberlik ilk iki şansımıza tutunmak adına çok önemliydi.



DİRENCİMİZ İYİCE DÜŞTÜ

Oyunun son kısımlarında baskımızı artırdık. Hatta Merih Demiral'ın kafa vuruşu ile yine büyük heyecan yaşadık. Ancak son anlarda yorgunluğumuz bariz bir şekilde ortaya çıktı ve direncimiz iyice düştü. Üstelik uzatma anlarında Galler üst üste üç pozisyon buldu ki biri de gol oldu zaten. Şu bir gerçek ki Millilerimiz, oynadığı her iki karşılaşmada da elemelerdeki görüntüsünden çok uzaktı. Dediğim gibi zaman zaman kımıldansa da bir türlü gücünü ortaya koyamadı ve maalesef iki maçı da kayıpla tamamladı. Bundan sonra şapkamızı önümüze koyup bu iki maçı tekrar tekrar izleyerek ders çıkarmalıyız. Çünkü bu takımın potansiyelinin bu olmadığını herkes biliyor.