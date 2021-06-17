Yeni sezon harcama limitleri açıklandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 2021- 22 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı. Buna göre 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın harcama limiti 116.218.789, yüzde 25 sapma ile birlikte ise 145.273.486 TL olurken Göztepe'nin 110.545.038 yüzde 25 sapma ile 138.181.297 olarak belirlendi. Dört büyüklerden Galatasaray'ın harcama limiti 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile), Fenerbahçe'nin 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile), Beşiktaş'ın 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile) ve Trabzonspor'un 274.569.400 TL (yüzde 25 sapma ile) olarak açıklandı.

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