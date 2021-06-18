Aliağa Futbol 3. Lig'e koşuyor

Aliağa Futbol, 3. Lig yolunda engel tanımıyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta sezona 3-1'lik İzmirspor zaferiyle başlayan Aliağa Futbol, 3. haftada Aliağa Atatürk Stadı'nda Çiğli Belediyespor'u 3-0'lık skorla bozguna uğrattı, zirveye demir attı. Sarı-siyahlılar, 36. dakikada Osman Atalay Demirtaş, 86. dakikada Batuhan Doğrukıran ve 90+5. dakikada Serdar Vefa Yeşil'in attığı gollerle coşarken, 2'de 2 yaptı, grup birinciliği yolunda önemli bir adım attı. Aliağa Futbol, 4. hafta mücadelesinde 20 Haziran Pazar günü İzmirspor'la sahasında karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, bu maçı kazanması halinde 2. Bölge 2. Grup'ta koltuğa sıkı sıkı yapışacak. 5. haftayı bay takım olarak geçirecek Aliağa, 6. haftada Çiğli Belediye'ye konuk olacak.

RAKİP İZMİRSPOR

Gruptaki 5. haftadaki İzmirspor-Çiğli Belediyespor maçı berabere biterse grup biriciliği garanti olacak. Teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Aliağa Futbol, profesyonel lig hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.

ACAR: HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çiğli Belediyespor zaferi sonrası, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Acar, "Aliağa her anlamda iddiası olan bir şehir. Futbolda da iddiamız var. Uzun zamandır 3. Lig'e çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu yıl da koşullar ne olursa olsun profesyonel lige çıkmayı arzu ediyoruz ve bu hedef için hazırlandık. Futbolcu kardeşlerimiz psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiler ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmayıp azimli şekilde mücadele ettiler. Sabırla bu günleri bekledik. İnşallah sezon sonunda bu sabrımızın mükafatını alırız" diye konuştu.

■ SERVET SARUN