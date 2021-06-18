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Haberler Spor Altekma’da smaçör Enes Atlı imzaladı

’da smaçör imzaladı

Altekma’da smaçör Enes Atlı imzaladı

18.6.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna dahil etti. Altekma Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Ziraat Bankası altyapısından yetişen ve geçen sezonu Haliliye Belediyespor'da kiralık geçiren 2,01 metre boyundaki smaçör, Enes Atlı'nın transfer edildiği belirtildi. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Enes Atlı'nın Altekma ailesine faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Milli takım formasını da giymiş genç oyuncu yeni sezonda gücümüze güç katacak. Takım ruhuyla savaşan, 'Son topa kadar' sloganımıza katkı koyacak düzeyde mücadeleci bir oyuncu olan Enes'e 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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