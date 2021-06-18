Belçika’dan harika dönüş

EURO 2020 B Grubu ikinci hafta maçında Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye baskılı başlayan Danimarka, 2. dakikada Poulsen ile öne geçmesine rağmen Belçika 54'te Thorgan Hazard ve 70'te de Bruyne'nin golleriyle 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garatiledi. Öte yandan ilk maçta kalp rahatsızlığı yaşayan Eriksen için futbolcular 10. dakikada topu taca atarak alkışlarla destek verirken tüm stat eşlik etti.