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Haberler Spor Belçika’dan harika dönüş

Belçika’dan harika dönüş

Belçika’dan harika dönüş

18.6.2021

EURO 2020 B Grubu ikinci hafta maçında Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye baskılı başlayan Danimarka, 2. dakikada Poulsen ile öne geçmesine rağmen Belçika 54'te Thorgan Hazard ve 70'te de Bruyne'nin golleriyle 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garatiledi. Öte yandan ilk maçta kalp rahatsızlığı yaşayan Eriksen için futbolcular 10. dakikada topu taca atarak alkışlarla destek verirken tüm stat eşlik etti.

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