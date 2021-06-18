EURO 2020 B Grubu ikinci hafta maçında Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye baskılı başlayan Danimarka, 2. dakikada Poulsen ile öne geçmesine rağmen Belçika 54'te Thorgan Hazard ve 70'te de Bruyne'nin golleriyle 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garatiledi. Öte yandan ilk maçta kalp rahatsızlığı yaşayan Eriksen için futbolcular 10. dakikada topu taca atarak alkışlarla destek verirken tüm stat eşlik etti.
Belçika’dan harika dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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