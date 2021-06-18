A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında bugün Hollanda ile karşılaşıyor. İtalya'nın Rimini kentindeki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Milletler Ligi'nde 12 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 9 galibiyet 3 yenilgi yaşarken, 24 puanla 4. sırada yer aldı.
Filenin Sultanları Hollanda karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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