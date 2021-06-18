İşimiz çok zor

A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta İtalya'nın ardından Galler'e de yenilen Türkiye'nin gruptan çıkması için son şansı kaldı. İlk ikiye girme şansını kaybeden ay-yıldızlılar, son maçta İsviçre'yi yenip diğer gruplardaki üçüncülerin durumunu bekleyecek. Takımlar arasında puan eşitliği sağlanması halinde ise gol averajı, gol sayısı, gruptaki gol averajı, grupta atılan gol sayısı, Fair-Play puanı ve elemelerdeki genel sıralamalara bakılacak. Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar ise şimdilik Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya ve Macaristan olarak sıralandı. EURO 2020'de gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. EURO 2016'DA OLMAMIŞTI

EURO 2016'da ilk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmada Çekya'yı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasında kalmak için umutlanmıştı. Ancak İtalya'nın İrlanda'ya 1-0 mağlup olmasının ardından en iyi üçüncüler arasında İrlanda girmiş ve Türkiye elenmişti.



GALLER'E ÖVGÜ YAGDI

Türkiye'yi 2-0 yenen Galler'e Avrupa basını övgüler yağdırdı. BBC Sports: "Galler'in yıldızları parladı", The Guardian: "Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdı", Daily Mail: "Gareth Bale'in büyülü performansıyla Ramsey ve Roberts'ın golleri galibiyeti getirdi", The Sun: "Ejderhalar, Bakü'de binlerce Türk taraftarıyla evinde gibi oynayan Türkiye'ye karşı galibiyete uzandı" dedi.