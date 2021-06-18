İzmir Gençlik’in kızları şampiyon

KADINLAR Hentbol 2. Lig B Grubu Sinem Aksu Sezonu'nu şampiyon Mersin BŞB'nin ardından 2. sırada tamamlayarak Play-Off Grubu'na kalan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü, Ankara'da oynanan maçlarda mutlu sona ulaştı. Play-Off'a 2 puan ile başlayan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü, oynadığı 3 karşılaşmada Göktürkspor'u 27-23, Kızıltepespor'u 33-23 ve Kırşehir Belediyespor'u 28-19 yenerek Play-Off grubunu zirvede tamamladı, 2. sırada yer alan Karaman Minik Atılım SK ile birlikte Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmeyi başardı. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü'nu kupasını THF Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Adnan Öztürk verdi.

■ SERVET SARUN