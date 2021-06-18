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Portakallar garantiledi

C Grubu 2. hafta maçında Hollanda, Avusturya’yı iki golle geçti ve gruptan lider olarak çıktı.

Portakallar garantiledi

18.6.2021

EURO 2020 C Grubu ikinci hafta maçında Hollanda, Amsterdam'ın Johan Cruyff Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı ve grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Avusturya ise üç puanda kaldı ve fruptan çıkma şansını son hafta oynayacağı Ukrayna mücadelesine bıraktı. Müsabakaya oldukça baskılı başlayan Portakallar, aradığı golü 11. dakikada Depay'ın ayağından buldu: 1-0. 67'de oyuna yeni giren Malen'in asistinde Dumfries'in attığı golle farkız ikiye çıkardı ve rahatladı. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremeyince Hollanda sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Portakallar EURO 2020'de gruptan çıkmayı lider olarak garantileyen ilk takım olmayı başardı. Bu arada 90. dakikada Hollandalı De Ligt girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Tedavisi saha kenarında yapılan yıldız savunmacı, Hollanda tüm oyuncu değişikliklerini tamamladığı için son dört dakika sakat sakat sahada yer aldı.

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