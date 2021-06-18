EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendi. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan maçta Ukrayn'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yarmolenko ve 34'te Yaremchuk attı. 57'de Alioski'nin attığı gol Kuzey Makedonya yetmedi ve Ukrayna 2-1'lik skorla ilk galibiyetini aldı.
Ukrayna’dan ilk galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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