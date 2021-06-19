Ayşenur Çelik’ten gümüş madalya

AYDINLI sporcu Ayşenur Çelik, İstanbul'da düzenlenen U-20 Balkan Şampiyonası'nda heptatlonda ikinci olarak Aydın'ı gururlandırdı. Milli sporcu Ayşenur Çelik, U-18 kategorisi sporcusu olmasına rağmen, U-20 Milli Takımı'na seçilmişti. İstanbul'da düzenlenen U-20 Balkan Şampiyonasında ülkemizi Aydınlı sporcu Ayşenur Çelik temsil etti. Heptatlon branşında yarışan Ayşenur Çelik, ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Kürsüye çıkan Çelik, Aydın'ın gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada elde ettiği başarıdan dolayı başarılı sporcu Ayşenur Çelik ile antrenörü Sinan Korkmaz tebrik edildi.

■ SERVET SARUN