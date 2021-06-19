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Değişim vakti

Hücumda hattında Burak’ın yanında ’nu oynatmayıplanlayan tecrübeli çalıştırıcı Merih’i yeniden başlangıç kadrosunaçekecek. ve ’ın da forma giyme şansları yüksek.

Değişim vakti

19.6.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk iki maçını kaybederek bir üst tura çıkma şansını mucizelere bırakan A Milli Takımımız yarın İsviçre ile oynayacağı gruptaki son mücadele öncesi büyük değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu kritik randevuda hücum hattı için Burak Yılmaz'a destek vermesi adına Halil Dervişoğlu'nu oynatmayı düşündüğü öğrenilirken savunmada ise formayı yeniden Merih Demiral'a teslim etmesi bekleniyor. Galler mücadelesinde sakatlanan Umut Meraş'ın da mücadeleye yetişemeyeceği bildirildi.

İRFAN CAN KAHVECİ 11'E
İlk iki maçta bekleneni veremeyen Kenan Karaman'ın bu maçta yedek kulübesine çekilmesi beklenirken, tecrübeli çalıştırıcının orta sahaya İrfan Can Kahveci'yi monte etmeyi planladığı kaydedildi. Güneş'in ayrıca hazırlık maçlarında şans bulan ancak EURO 2020'de oynamayan Taylan Antalyalı'ya da görev verme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

İSVİÇRE MAÇINA SKANDAL HAKEM
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A
Grubu 3. maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Ancak FIFA kokartlı hakemin adı skandallarla anılıyor. Vincic geçen yıl yasa dışı bir partide gözaltına alınmıştı. Vincic'in tutuklandığı fuhuş operasyonunda yasa dışı silahların yanı sıra uyuşturucu da ele geçirilmişti.

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