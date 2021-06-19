Turnuvadaki 14'üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019'un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.
Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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