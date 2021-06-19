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Haberler Spor Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında

, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında

, ’nın şehrinde devam eden ’nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında
DHA

19.06.2021, 22:03

Turnuvadaki 14'üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019'un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.

Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak.

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