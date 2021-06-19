Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında

Turnuvadaki 14'üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019'un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.

Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak.