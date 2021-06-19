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Haberler Spor Foça’nın yelkende gururu İdil Babaoğlu

’nın yelkende gururu

Foça’nın yelkende gururu İdil Babaoğlu

19.6.2021

İZMİR'İN turistik ilçesi Foça, yelkende üst üste 4'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hazırlanıp kendi rekorlarını kıran Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Avrupa üçüncülüğü bulunan Berkay Abay gibi başarılı sporcular yetiştirirken, milli takıma yeni bir isim daha yollamanın gururunu yaşıyor. Foçalı 17 yaşındaki sörfçü İdil Babaoğlu, Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı'na seçilme onuru yaşadı.

İdil, 20-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'da Garda Gölü'nde yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı diğer 5 sporcuyla birlikte ülkemizi temsil edecek. Daha önce 5 erkek sporcularının çeşitli yaş kategorilerinde milli takımlarda yer aldığını belirten Yenifoça Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam, bu yıl ilk defa bir kadın sporcuyu milli takıma kazandırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

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