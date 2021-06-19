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Hırvatistan şükretti

ikincisi Hırvatlar, Çekya karşısında devreyi yenik kapattı, Perisic'in golüyle puanı kurtardı

Hırvatistan şükretti

19.6.2021

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'ya teslim olmadı: 1-1. 35. dakikada ceza alanına yapılan ortada hava topu mücadelesinde Lovren'in dirseğine maruz kalan Schick yerde kaldı. İspanyol hekem Del Cerro Grande oyunu devam ettirdi, VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. 37'de Schick atışı ağlara yolladı, Çekya öne geçti: 1-0. 47'de serbest atışı bekletmeden kullanan Kramaric'in pasını alan Perisic ceza alanına girdi sert vurdu: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımında çabası sonucu değiştirmedi. 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan, EURO 2020'de ikinci maçta da galibiyetle tanışamadı.

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