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İngiltere'ye İskoçya freni

D Grubu'ndaki kritik maçta İngilizler, ikinci maçta İskoçlar'a diş geçiremedi. Bir topu direkten dönen İngiltere hücumda bir türlü istediklerini yapamadı.

İngiltere'ye İskoçya freni

19.6.2021

EURO 2020 D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, İskoçya'ya diş geçiremedi: 0-0. 11. dakikada Mount'un köşe atışında Stones'in kafa vuruşu yan direkten döndü. 30'da Tierney ortaladı O'Donnell'in volesini kaleci Pickford kurtardı. 44'te Adams'ın vuruşu defanstan kornere gitti. Devre golsüz bitti. 48'de Mount kaleyi yokladı, kaleci Marshall meşin yuvarlağı kornere çeldi. 55'te James'in vuruşu üstten auta gitti. 62'de Robertson'un kornerinde ceza alanı karıştı, Dykes'in vuruşunu çizgiden James çıkardı. 90+1'de İskoçya ceza alanı karıştı, Rice dokunamadı İngiltere fırsatı kaçırdı, karşılaşma başladığı gibi sona erdi: 0-0.

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