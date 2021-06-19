İngiltere'ye İskoçya freni

EURO 2020 D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, İskoçya'ya diş geçiremedi: 0-0. 11. dakikada Mount'un köşe atışında Stones'in kafa vuruşu yan direkten döndü. 30'da Tierney ortaladı O'Donnell'in volesini kaleci Pickford kurtardı. 44'te Adams'ın vuruşu defanstan kornere gitti. Devre golsüz bitti. 48'de Mount kaleyi yokladı, kaleci Marshall meşin yuvarlağı kornere çeldi. 55'te James'in vuruşu üstten auta gitti. 62'de Robertson'un kornerinde ceza alanı karıştı, Dykes'in vuruşunu çizgiden James çıkardı. 90+1'de İskoçya ceza alanı karıştı, Rice dokunamadı İngiltere fırsatı kaçırdı, karşılaşma başladığı gibi sona erdi: 0-0.
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