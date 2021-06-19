İsveç’ten kritik zafer

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, dün Slovakya'yı 1-0 yendi. Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçta, baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.