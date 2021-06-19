İzmir Büyükşehir Yeliz Özel’i kaptı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyespor, transferde Türk hentbolunun en kariyerli isimlerinden geçen sezon Yalıkavakspor'da oynayan Yeliz Özel'i renklerine bağladı. Kadınlar Hentbol Milli Takımı formasını 500'den fazla kez giyen, Avrupa'ya transfer olan ilk kadın hentbolcu unvanını alıp, 6'sı yurt dışında 16 şampiyonluk yaşayan Yeliz Özel, İzmir BŞB'nin yeni sezon öncesi ilk dış transfer hamlesi oldu. Yeliz, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Yeni Mahalle ve Milli Piyango ile 4'er kez, Kastamonu Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor ile birer defa şampiyonluk yaşadı. 41 yaşındaki sol oyun kurucu, Makedon Kometal Skopje'de 4, Romen Olchtim'de de 2 kez şampiyonluk kupası kazandı.

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