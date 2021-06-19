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Haberler Spor Manisa BŞB’nin yıldızları galibiyetle başladı

’nin yıldızları galibiyetle başladı

Manisa BŞB’nin yıldızları galibiyetle başladı

19.6.2021

MANİSA BŞB'nin yıldız voleybol takımı, Manisa Valiliği Voleybol Turnuvası'na Somaspor'u 3-0 mağ- 17 lup ederek galibiyetle başladı. Yeşil-beyazlılar, maçın setlerini 25-16, 25-15 ve 25-12 kazandı. Antrenör Caner Doğançay yönetimindeki Manisa'nın Sultanları, ikinci maçında Kulaspor'la karşı karşıya gelecek.
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