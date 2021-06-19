Manisa eskrimde muhteşem başladı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor bünyesine yeni dahil olan eskrim takımı, ilk turnuvasında muhteşem bir başarıya imza attı. Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporculardan Duru Kayalar, U-12 kızlar kılıç kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Duru Kayalar bu başarısıyla, kulübüne eskrim branşında ilk madalyasını kazandırdı. Eskrimde ikinci büyük başarı Kuzey Yenigün'den geldi. Adapazarı'ndaki Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda U-10 erkekler kılıç kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Kuzey Yenigün, Manisa BŞB'ye büyük sevinç yaşattı. Antrenör İpek İrem Ülkü, "Katıldığımız ilk turnuvadan iki madalya kazanarak ayrılmanın heyecanını yaşıyoruz. Başarı çıtamızı yüksek tutmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK