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Haberler Spor Milwaukee Buks’ın Brooklyn Nets zaferi

Milwaukee Buks’ın zaferi

Milwaukee Buks’ın Brooklyn Nets zaferi

19.6.2021

NBA Play-Off'larında Brooklyn Nets'i 104- 89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı. Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu. Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.
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