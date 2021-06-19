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Haberler Spor Nazilli tekvandoda çifte birincilik aldı

tekvandoda çifte birincilik aldı

Nazilli tekvandoda çifte birincilik aldı

19.6.2021

NAZİLLİ'NİN tekvandodaki gururu Gezgin Spor Kulubü'nün 12 yaşındaki iki sporcusu Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, İzmir'de düzenlenen Ege Bölgesi Tekvando Poomsae Şampiyonası'na online olarak katılıp altın madalya kazandı. Şampiyonaya katılan 5. sınıf öğrencileri Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, 21 sporcu arasında en iyi dereceyi elde ederek yıldızlar kategorisinde birinciliğe uzandılar. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle evlerinden katılan sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, sporcuları ödüllendirdi. Cansu ve Muhammed'in yeni hedefi milli takım formasını giymek.

■ SERVET SARUN

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