  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Oguz Tongsir’den tesekkür mesajı

Oguz Tongsir’den tesekkür mesajı

Oguz Tongsir’den tesekkür mesajı

19.6.2021

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) önceki gün İstanbul'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Oğuz Tongsir, dün teşekkür mesajı yayınladı. 521 oyun kullanıldığı seçimde 416 oy alarak, rakibi Ahmet Çakır'a fark atan Tongsir, "Bu tarihi fark ve güven oyu yönetimimizi daha da teşvik etmiştir. Bundan sonraki 3 senede çok daha güzel işlere imza atacağız. Bizi destekleyen veya desteklemeyen, oy veren veya vermeyen bütün üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oguz Tongsir’den tesekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.