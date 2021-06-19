Oguz Tongsir’den tesekkür mesajı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) önceki gün İstanbul'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Oğuz Tongsir, dün teşekkür mesajı yayınladı. 521 oyun kullanıldığı seçimde 416 oy alarak, rakibi Ahmet Çakır'a fark atan Tongsir, "Bu tarihi fark ve güven oyu yönetimimizi daha da teşvik etmiştir. Bundan sonraki 3 senede çok daha güzel işlere imza atacağız. Bizi destekleyen veya desteklemeyen, oy veren veya vermeyen bütün üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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