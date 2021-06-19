Potanın Perileri yine kayıp

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi, ikide sıfır çekti. İlk maçında Slovenya'ya 72-47'lik skorla boyun eğen Potanın Perileri, maça iyi başlayamadı, ilk 5 dakikada 2 sayıda kaldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, ilk periyodu 17-8 geride tamamladı. İkinci periyotta Melis ile etkili olduk. 12-0'lık seri yakaladık ve 18. dakikada 22-22'lik eşitliği sağladık. Maçta soyunma odasına 27-26 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle gidildi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

ÜÇÜNCÜ çeyreğe hızlı giren Potanın Perileri, 24. dakikada 37-30'luk üstünlüğe ulaştı. İyi bir ritim yakalayan A Milli Takım, üçüncü periyodu 44-38 önde bitirmeyi başardı. Final periyoduna 17-0'lık seriyle başlayan Bosna Hersek karşısında 55-44 geriye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, moral üstünlüğünü kaybetti. Rakibine 64-54 yenilen milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.