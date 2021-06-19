Voleybolda Egelilerin final maçları başlıyor. Erkeklerde 5, kadınlarda 10 temsilcimiz 21, 22 ve 23 Haziran'da oynayacakları Play-Off Final Grubu maçlarında 2. Lig'e yükselebilme mücadelesi verecek. Kadınlarda Denizli'de oynanan maçlarda tüm rakiplerini yenen Aydın ekibi Söke Voleybol, 4'te 4 yapan Denizli Büyükşehir Belediyespor, Manisa'daki maçlarda 3'te 3 yapan Seramiksan, finallere kaldı. Tarafsız kentlerde oynanacak grup maçlarında ilk sırada yer alan takımlar 2. Lig'e yükselecek.
FİNAL GRUPLARI BELLİ OLDU
Erkeklerde Balıkesir Grubu'nda; Uşak Ayna Halk Oyunları, İzmir Altekma, Bursa BŞB, Kocaeli Karamürsel İdmanyurdu, Aydın Grubu'nda; Denizli Yeşil Çivril Belediyespor, Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Muğla Günlükbaşıspor, Antalya Murat Akarspor yer alacak. Kadınlarda İzmir Grubu'nda Karşıyaka Spor, Beta Gençlik, Torbalı Belediyespor, Ege Atletik Spor, Burdur Grubu'nda Denizli BŞB, Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Aydın Söke Voleybol, Muğla Bodrum Doğuşspor, Kütahya Grubu'nda Manisa Seramiksan, Balıkesir Havran Fatihspor, Bursa BŞB, Bilecik Bozüyük Belediyespor bulunuyor.
■ SERVET SARUN
Voleybolda final haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.