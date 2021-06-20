A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Estonya'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı. Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi bugün TSİ 21.00'de oynanacak. Filenin Efeleri finalde ise ligin güçlü ekiplerinden Ukrayna karşısında mücadele edecek.
Filenin Efeleri finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.