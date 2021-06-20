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Haberler Spor Filenin Efeleri finale yükseldi

finale yükseldi

Filenin Efeleri finale yükseldi

20.6.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Estonya'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı. Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi bugün TSİ 21.00'de oynanacak. Filenin Efeleri finalde ise ligin güçlü ekiplerinden Ukrayna karşısında mücadele edecek.
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