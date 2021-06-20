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Haberler Spor Filenin Sultanları dörtlü finale kaldı

Filenin Sultanları dörtlü finale kaldı

Filenin Sultanları dörtlü finale kaldı

20.6.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantiledi. Filenin Sultanları, İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti. Milliler, Milletler Ligi'nde bugün TSİ 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Web'den naklen yayınlanacak. Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.
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