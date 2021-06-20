2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Türkiye, üçüncü ve son maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.
Potanın Perileri Belçika önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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