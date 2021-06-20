Potanın Perileri Belçika önünde

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Türkiye, üçüncü ve son maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.

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