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Tarihe geçmek istiyorum

İzmirli Cimnastikçi Tokyo Olimpiyatları öncesi mesaj verdi. 27 yaşındaki başarılı sporcu, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçiyim. Şimdi madalya adayı olarak gidiyorum” dedi

Tarihe geçmek istiyorum

20.6.2021

Madalyalara abone olan İzmirli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi hedeflerini açıkladı. Artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 yıl altın madalya kazanan Arıcan, form durumunun iyi olduğunu belirterek, "Geçen sene ertelenen hayalleri şimdi gerçekleştirme zamanı" mesajı verdi.

Paralel barda iki Avrupa şampiyonluğu bulunan, son olarak Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda koleksiyonuna bir altın daha ekleyen 27 yaşındaki cimnastikçi, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra Tokyo'da ikinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacak. Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçimiz unvanı da bulunan Ferhat, "Şimdi de madalya adayı olarak gidiyorum. Cimnastikte olimpiyatlarda madalya alan ilk sporu olarak tarihe geçmek istiyorum" diye konuştu.

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