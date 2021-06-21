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Büyük yıkım

Ay-yıldızlı ekibimiz Seferovic ve Shaqiri’nin golleriyle ilk yarıyı geride tamamladı. farkı 1’e indirse de Shaqiri son sözü söyledi.

Büyük yıkım

21.6.2021

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu 3. hafta maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya puan alamadan veda etti. 6. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Seferovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 16'da sağ taraftan Cengiz Ünder'in içeri çevirdiği topla arka direkte Mert Müldür buluştu. Mert'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer gole izin vermedi. 26'da Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri'nin plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 28'de Freuler'in pasında Türkiye yarı sahasının ortalarında topla buluşan Shaqiri'nin ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere gitti. 33'te ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür'ün sert şutunda kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İRFAN CAN SAHNE ALDI
62'de Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 68'de sol kanatta topla buluşan Zuber'in pasında arka direk tarafında Shaqiri bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1. 77'de ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Xhaka geçti. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Maçta başka gol ve Millilerimiz sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

GÜNEŞ'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI
A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Maçtan önce gelirken bizi dünya kupası finaline götürüyordunuz, şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yapıldığı için Türkiye'de sıkıntı var. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Taraftar içinde bunu kullanarak, sizin bir planlama yapmanızı doğru bulmam. Takımın başarı başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır?" dedi.

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