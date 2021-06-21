Filenin efeleri şampiyon

Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nin namağlup kazanıp müthiş bir başarıya imza attı. "Filenin Efeleri", 2019 yılında düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'nde de şampiyon olmayı başarmıştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki turnuvada da üçüncü sırada yer almıştı.

LAGUMDZİJA'DAN 23 SAYI

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1'er sayıyla katkı sağladı.