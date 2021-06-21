Potada Play-Off heyecanı baslıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı bugün başlıyor. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği Play-Off karşılaşmaları, 21-29 Haziran tarihleri arasında Yalova 90.Yıl Spor Salonu'nda oynanacak. Üç maç üzerinden oynanacak Play-Off'ta, ilk turda 2 galibiyet alan kulüpler yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmaları 24-26 Haziran, üçüncülük ve final maçı ise 27-29 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Yarı final ve final maçları, TRTSpor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Bugünün programı şu şekilde: 11.00 İzmir BBSK-Balıkesir BBSK, 13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler, 15.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar BBSK, 17.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep.