Potanın perileri havlu attı

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti. Milli takım, Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynadığı ilk iki grup maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı. C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenilen milliler, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, grupta üçte sıfır çekerek organizasyona veda etti.



RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Mücadelenin genelinde oyunun hakimi Belçika'ydı, ilk devre 31-41 sona erdi. Zaman zaman fark çift hanelere çıkmasına rağmen 3.çeyreğin sonlarına doğru iyi bir ritim bulan millilerimiz, final periyotunun başlarında farkı 2 sayıya kadar indirdi; 53-55. Son dakikaya 60-63 geride giren Türkiye, kalan sürede rakibini yakalayamayınca üçüncü mücadelesinden de mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti: 61-63.