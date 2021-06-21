  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Potanın perileri havlu attı

Potanın perileri havlu attı

Slovenya ve ’e mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, grubun son maçında Belçika’ya da yenilerek veda etti.

Potanın perileri havlu attı

21.6.2021

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti. Milli takım, Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynadığı ilk iki grup maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı. C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenilen milliler, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, grupta üçte sıfır çekerek organizasyona veda etti.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI
Mücadelenin genelinde oyunun hakimi Belçika'ydı, ilk devre 31-41 sona erdi. Zaman zaman fark çift hanelere çıkmasına rağmen 3.çeyreğin sonlarına doğru iyi bir ritim bulan millilerimiz, final periyotunun başlarında farkı 2 sayıya kadar indirdi; 53-55. Son dakikaya 60-63 geride giren Türkiye, kalan sürede rakibini yakalayamayınca üçüncü mücadelesinden de mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti: 61-63.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potanın perileri havlu attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.