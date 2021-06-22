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Haberler Spor Akigo’da Semih’e G.Saray talip oldu

Akigo’da Semih’e G.Saray talip oldu

Akigo’da Semih’e G.Saray talip oldu

22.6.2021

SÜPER Lig'den 2 yılda 2. Lig'e kadar düşen Akhisarspor'un genç sağ beki Semih Görer'e talip olan takımlar arasına Galatasaray'ın da girdiği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekipte henüz geçen sezon ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de, 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor talip olurken, sözleşmesinin bittiği Galatasaray'la yeniden anlaşan teknik direktör Fatih Terim'in de Semih Görer'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Geçen sezon devre arasında Ali Kaan Güneren'i Ankaragücü'ne satan Akigolar, genç yıldızı Semih'i de satarak yeni sezon öncesi büyük gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.
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