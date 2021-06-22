Aliağa futbol zafere yakın

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanan Aliağa Futbol A.Ş., 4. hafta mücadelesinde İzmirspor'u 3-1'lik skorla yenip grup şampiyonluğu yolunda büyük bir engeli daha aştı. Sarı-siyahlılar, 35. dakikada Enes Bakal'ın golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Tolga Çavdar skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Aliağa, 63'te Özkan Yılmaz'la bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 2-1. 76'da Mehmet Çağrı'nın attığı golle skoru 3-1'e getiren sarı-siyahlılar, 3'te 3 yaptı ve grup birinciliği için avantaj yakaladı, 3. Lig ateşini de yaktı.

HAKAN ŞAPÇI ÇOK İDDİALI

Manisa BŞB, Turgutlu ve Uşakspor'la Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluklar yaşayan Aliağa Futbol'un tecrübeli teknik patronu Hakan Şapçı, "Sıra Aliağa'da. İyi başladık. Aliağa 3. Lig'i hak ediyor. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

BUCA ZAFERSPOR'UN BİLEGİ BÜKÜLMÜYOR

BAL 2. Bölge 1. Grup'ta 4. hafta maçında 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Buca Zaferspor, deplasmanda Torbalıspor'u 1-0'lık skorla yenip 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Sergen Şakirler'in attığı golle zafere ulaşıp, grup birinciliği yolunda avantaj yakaladı.

TOROSGÜCÜ TAKİPTE

BAL 2. Bölge 1. Grup'ta 4. hafta maçında Torosgücü, Bornova Yeşilova'yı 3-0 mağlup etti, lider Buca Zaferspor'u takibini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 8. dakikada Okan Kuru, 43, dakikada Batuhan Otyıldız, 86. dakikada Kaan Çakar'ın attığı gollerle bayram yaptı.

■ SERVET SARUN