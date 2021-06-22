Altekma’dan gençlik atağı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde genç ve dinamik bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen Altekma, Ziraat Bankası'nın genç yeteneği Cafer Kirkit'i kaptı. Aynı takımdan daha önce Enes Atlı'yı transfer eden İzmir ekibi, 19 yaşında 1.93 metre boyundaki smaçör mevkiinde görev yapan Cafer'le yaş ortalamasını düşürdü. 3.64 cm smaç, 3.40 cm blok yüksekliğine sahip Cafer'den beklentilerinin büyük olduğunu belirten şube sorumlusu Uğur Tendik, "Genç yaşına rağmen altyapı ve milli takım kariyeri başarılarla dolu Cafer gücümüze güç katacak. Ses getiren ve izleyenlere zevk veren bir takım olacağız" diye konştu.

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