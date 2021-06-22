  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altekma’dan gençlik atağı

’dan gençlik atağı

Altekma’dan gençlik atağı

22.6.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde genç ve dinamik bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen Altekma, Ziraat Bankası'nın genç yeteneği Cafer Kirkit'i kaptı. Aynı takımdan daha önce Enes Atlı'yı transfer eden İzmir ekibi, 19 yaşında 1.93 metre boyundaki smaçör mevkiinde görev yapan Cafer'le yaş ortalamasını düşürdü. 3.64 cm smaç, 3.40 cm blok yüksekliğine sahip Cafer'den beklentilerinin büyük olduğunu belirten şube sorumlusu Uğur Tendik, "Genç yaşına rağmen altyapı ve milli takım kariyeri başarılarla dolu Cafer gücümüze güç katacak. Ses getiren ve izleyenlere zevk veren bir takım olacağız" diye konştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altekma’dan gençlik atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.