Bunun adı rezalet

A Milli Takımımızın EURO 2020'den elenmesi üzerine A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ile Levent Tüzemen, futbolcuları ve teknik direktör Şenol Güneş'i çok sert bir dille eleştirdi. Türkiye'nin son oynadığı İsviçre maçında futbol adına rezalet bir görüntü ortaya koyduğunu belirten Erman Toroğlu, "İsviçreli oyuncular bizim futbolculara göre çok daha atak ve organize oldu. Bizim doğru yaptığımız ne var? 15-20 sene evvel olsaydı bu takımda oynardım. Beyazlılara top geçince kırmızılılar nerede duruyor? Bizimkiler hep sahte oynuyor, hem sahte koşuyorlar. İsviçre nasıl dönüyor, biz nasıl dönüyoruz? Tehlikeli alanlara top taşıyamıyoruz. Rakibimiz araya en az 15 tane top attı. Orada bile topu alamıyoruz. Ayıp! Bunun sorumlusu futbolcular değil kesinlikle Şenol Güneş'tir. Kenarda bile kendisinin ruhu yok, hiç iyi hatırlamamış. Milli takımın böyle olmaması lazım. Takım olamadık. Bunun adı rezalettir" diye konuştu.

GÜNEŞ İLE KÜME DÜŞTÜK

Levent Tüzemen ise teknik direktör Şenol Güneş'le küme düştüklerini belirtti. Tüzemen, "Yürüyerek oynadığımız 3 maçta galibiyeti bırakın berabere bile kalamayıp kalemizde 8 gol gördük ve sıfır çekerek turnuvanın en rezil takımı olduk. Birileri bu ağır rezaletin hesabını vermeli. Federasyon it ibar erozyonuna uğrayan Şenol Güneş'in istifasını istemeli" dedi.



PAS VERMEK YASAK MI?

ÜNLÜ teknik direktör ve futbol yorumcusu Feyyaz Uçar'dan da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara tepki geldi. Uçar, "Pas vermek yasak mı? Pas verin ya! En iyi atak oyuncumuz aslında sağ bek olan, sol bekimiz Mert Müldür. Trajikomik bir durum bu. Türk halkına bunun hesabı verilmeli. Bu bir facia! Bizden kötü bir takım yok herhalde istatistik olarak. Sil baştan yapmak zorundayız. Dünya Kupası Elemeleri'nde yakaladığımız avantajı kaybetmemek için çalışacağız" diye konuştu.



TURNUVADA ALAY KONUSU OLDUK

TURNUVANIN gizli favorilerinden gösterilen Türkiye'nin oynadığı 3 maçta da puan alamaması Avrupa'da alay konusu oldu. Times'ın yazarlarından Molly Hudson Türkiye- İsviçre karşılaşmasına ilişkin yazısında, A Milli Takım ile ilgili beklentilerin büyük ölçüde defanstan kaynaklandığını, Türkiye'nin 10 eleme maçının sekizinde gol yemediğini ve yediği gol sayısının da sadece 3 olduğunu anımsattı. Guardian'ın yazarı Louise Taylor ise karşılaşmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bir takım hakkında ne kadar yanılabilirsin? Türkiye, Şenol Güneş'in genç takımı, Bakü'den üç mağlubiyetle ayrıldı. Sadece bir gol atıp, sekiz gol yiyerek... Turnuva öncesi sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen bir ekip için çok fazla bu" dedi. Daily Telegraph, Türkiye'nin turnuvayı üç maçta sıfır puanla bitirmesine dikkat çekti. Türkiye'nin çok kötü maçlar oynadığına vurgu yaptı.