  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Filenin Efeleri zirvede yer aldı

Filenin Efeleri zirvede yer aldı

Filenin Efeleri zirvede yer aldı

22.6.2021

AVRUPA Altın Ligi'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bireysel istatistiklerde de zirveyi bırakmadı. Orta oyuncularından Bedirhan Bülbül (22) en çok blok yapan oyuncular listesinin zirvesine çıktı. Oğuzhan Karasu ise 17 blok ile listede 3. sırada yer aldı. Avrupa Altın Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen milli takımın pasör çaprazı Adis Lagumdzija, ürettiği 175 sayıyla turnuvanın da en skorer oyuncusu oldu. Adis ayrıca 136 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin 1. sırada yer aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filenin Efeleri zirvede yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.