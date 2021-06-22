Filenin Efeleri zirvede yer aldı

AVRUPA Altın Ligi'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bireysel istatistiklerde de zirveyi bırakmadı. Orta oyuncularından Bedirhan Bülbül (22) en çok blok yapan oyuncular listesinin zirvesine çıktı. Oğuzhan Karasu ise 17 blok ile listede 3. sırada yer aldı. Avrupa Altın Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen milli takımın pasör çaprazı Adis Lagumdzija, ürettiği 175 sayıyla turnuvanın da en skorer oyuncusu oldu. Adis ayrıca 136 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin 1. sırada yer aldı.

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