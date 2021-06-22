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Son dakika haberi Çebi, başkanlığını bırakıyor

Vakfı Başkanı , 5 veya 6 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

Son dakika haberi Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

22.06.2021, 15:28

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda başkanlık görevine devam etmeme kararı aldığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Zaten seçime gidiyoruz, olağanüstü bir seçim değil. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim, teşekkür ettim. Devam edecekler ekip olarak. 6 Temmuz'da yapılacak seçime kadar devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğiz ben aday olmayacağım" diye konuştu.

Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumu ile ilgili olarak yöneltilen soruya ise cevap vermedi.

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